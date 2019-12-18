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Ali Kamil İşibilir’i kaybettik

Ulusal Gönüllüsü ve Vatan Partisi üyesi Ali Kamil İşibilir’i kaybettik.

YURT 18.12.2019, 16:33 18.12.2019, 16:40
Ali Kamil İşibilir’i kaybettik

Uzun süredir kanser tedavisi görmekte olan Ali Kamil İşibilir bugün sabah saatlerinde  yaşam mücadelesini kaybetti.

Ali Kamil İşibilir vefatı sevenlerini yasa boğdu.Vatan Partisi yaptığı açıklamada "Parti fedaimiz, emek kahramanı Ali Kamil İşibilir’i kaybettik.Her koşulda gösterdiği fedakarlığıyla ve azmiyle vatan mücadelemize örnek olacaktır." dedi

Ali Kamil İşibilir’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İstanbul Fatih’teki Muratpaşa Camii’nden kaldırılacaktır.

ulusal.com.tr

#ulusal gönüllüsü #vatan partisi #Ali Kamil İşibilir
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