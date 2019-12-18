Ali Kamil İşibilir’i kaybettik
Ulusal Gönüllüsü ve Vatan Partisi üyesi Ali Kamil İşibilir’i kaybettik.
YURT 18.12.2019, 16:33 18.12.2019, 16:40
Uzun süredir kanser tedavisi görmekte olan Ali Kamil İşibilir bugün sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.
Ali Kamil İşibilir vefatı sevenlerini yasa boğdu.Vatan Partisi yaptığı açıklamada "Parti fedaimiz, emek kahramanı Ali Kamil İşibilir’i kaybettik.Her koşulda gösterdiği fedakarlığıyla ve azmiyle vatan mücadelemize örnek olacaktır." dedi
Ali Kamil İşibilir’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip İstanbul Fatih’teki Muratpaşa Camii’nden kaldırılacaktır.
ulusal.com.tr
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