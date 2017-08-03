Merkez Yenişehir İlçesi Şehitlik Mahallesi 2'inci Sokak'ta bulunan ve yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltılan 40 yıllık, 4 katlı Gökdağ Apartmanı, akşam saat 22.30 sıralarında çöktü. Alınan önlemlerle olası bir facia engellenirken binanın yıkılması sırasında çevreye dağılan molozlar nedeniyle yakındaki bir binada ufak çaplı hasar meydana geldi.

Bölgeye AFAD, itfaiye ambulans, sağlık ve zabıta ekipleri sevkedildi. İlk incelemenin ardından can kaybı ve yaralanan olmadığı belirlendi. Ancak, tahliye edilen 9 daireli binada 5 ailenin ev eşyalarını çıkaramadığı belirtildi. Gündüz saatlerinde eşyalarını çıkarmak isteyen ailelere, risk nedeniyle yetkililer tarafından izin verilmemişti. Yıkılma tehlikesi nedeniyle Gökdağ Apartmanının bitişiğindeki iki bina da boşaltılmış ve çevresi güvenlik şeridi ile kapatılmıştı.



Yenişehir Belediyesi Zabıta Amiri Birkan Abiş, binanın çökmesiyle birlikte olay bölgesine hareket ettiklerini belirterek, "Olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Haberi alır almaz ekimizle birlikte buraya hareket ettik. Allah'a şükür ki yaptığımız ilk incelemede can kaybı yaşanmadı. Sadece yıkılma anında yan binada hafif bir hasar var. Zaten tedbir olarak o binayı ve yakındaki başka bir binayı boşaltmıştık. Yıkılan binayı da gece boşaltmıştık. Aldığımız tedbirler sayesinde kimsenin burnu kanamadığı için sevinçliyiz. Ailelerin tüm ısrarlarına rağmen kimsenin binaya girmesine izin vermediğimiz için haklı olduğumuz ortaya çıktı. Gerekli incelememizi tamamladıktan sonra hazırlayacağımız raporu kamuoyuna açıklayacağız" dedi.



Bu arada binanın yıkılması sırasında vatadaşların cep telefonları ile çektiği görüntülerde, yıkımla birlikte etrafa büyük tozların dağıldığı, vatandaşların nefes almakta güçlük çektiği görülüyor. Bölgeye gelen itfaiye ve ambulanslar toz nedeniyle görünmüyor ancak sesleri duyuluyor.