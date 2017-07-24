ANTALYA’da market sahibi Ali Şimşek, iddiaya göre dükkan içerisinde alkol tüketmelerine izin vermediği müşterileri Metin ve Abdurrahman Kesen kardeşleri pompalı tüfekle yaraladı.

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Olay, Kepez İlçesi Şelale Caddesi üzerindeki bir market ve fastfood restoranında saat 19.00’da meydana geldi. Hasan Hüseyin Şimşek’in, oğulları Ali ve Ahmet Şimşek ile birlikte işlettiği restoran markete öğle saatlerinde gelen 32 yaşındaki Metin Kesen ve 34 yaşındaki Abdurrahman Kesen kardeşler, iddiaya göre alkol almaya başladı. Bir süre sonra market işletmecileri ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Çevredeki esnafın sakinleştirdiği Kesen kardeşler olay yerinden ayrıldı.



Akşam saatlerinde tekrar aynı restorana gelen Metin ve Abdurrahman Kesen kardeşler yine alkol almak istedi. İşletme sahibi Ali Şimşek alkol satabileceğini ancak işletme içerisinde içmelerine izin vermeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıkınca Ali Şimşek pompalı tüfekle Kesen kardeşlere ateş etti. Kolundan yaralanan Metin Kesen ve başından yaralanan Abdurrahman Kesen Akdeniz Şifa Hastanesi’ne götürüldü.



İçeride bir kişinin de rehin kaldığı söylentisi üzerine adrese Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Adreste inceleme yapan polis ekipleri soruşturma başlatırken yaralılardan Abdurrahman Kesen’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ali Şimşek ise polis tarafından gözaltına alındı.

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