Göç ve hasret türkülerinin vazgeçilmezi allı turnalar mesken bellediği Erzincan'da görsel şölen sunarken, yavruları ile ilgilenen pelikanlar ise Ardahan'da renkli anlara sahne oluyor.

"Allı turnam bizim ele varırsan, şeker söyle kaymak söyle bal söyle" gibi birçok türküye konu olan allı turnalar, göç sırasında konakladığı Türkiye'den kışın da ayrılmıyor.Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ulusal Turna Eylem Planı" kapsamında verici takılan turnaların yaz mevsiminin yanı sıra kışı da Doğu Anadolu'da geçirip göç etmedikleri tespit edildi.Orman ve Su İşleri Erzincan Şube Müdür Vekili Uğur Önel; Erzincan'daki Ekşisu Sazlıkları'nda turnaların barınma imkanı bulduklarını belirterek, ortaya çıkan zenginliğe dikkat çekti.Görevliler tarafından yapılan kuş sayımının yanı sıra allı turnalar, hem takılan vericilerle hem de kuş gözlem kulesinden izlenerek takip ediliyor.Toplam alanı 8 bin 750 hektar olan sazlıktaki nesli tehlike altında olan turnalar, vatandaşlar tarafından kuş gözlem kulesinden gözlemlenebiliyor.Bir diğer renkli görüntü ise Ardahan'dan... Türkiye ve Gürcistan'ın ortak gölü olan Aktaş Gölü'nde yaşayan pelikan kolonisi, iki ülke sınırında uçarak izleyenlere görsel şölen sunuyor.Pelikanların aynı zamanda üreme yeri olan göldeki adalarda, Türkiye'de yalnızca bu bölgede rastlanan ak ve tepeli pelikanlar birlikte yaşıyor.Göl civarında 15 yıldır balıkçılık yapan Muharrem Akdeniz, nesli tükenme tehlikesi altında olan pelikanların ilkbaharın başlangıcında gelip sonbaharda yöreden göç ettiklerini kaydetti.Balık yakalayıp yavrularıyla yakından ilgilenen pelikanlar, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından hayranlıkla izleniyor.