Almanya'nın önde gelen tur operatörleri, Almanya Dışişleri Bakanlığının Türkiye'ye ilişkin seyahat duyurusunu güncellemesinin ardından Türk turizmiyle ilgili son durumu AA muhabirine değerlendirdi.



Ülkenin önde gelen firmalarından FTİ Almanya'nın basın ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye'deki rezervasyonların tüm yıl devam ettiği, bunun özellikle kısa süreli rezervasyonlarda fark edildiği belirtildi.



Açıklamada, halihazırda bir önceki yıla göre ciro ve turist oranlarında çift haneli yüzdeyle bir artış gerçekleştiği ifade edildi.



Bakanlığın kısa süre önce seyahat duyurusunu güncellemesinin akabinde müşterilere sunulan tekliflerin aynı şekilde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Seyahat duyurusunda değişiklik yapıldıktan sonra, önceki haftalara göre rezervasyonlarda önemli ölçüde değişikliğe gidildiğini tespit etmedik. Türkiye’yi bilen ve seven müşterilerimiz orada memnuniyetle tatilini geçiriyor." ifadesi kullanıldı.



Türkiye’nin kendileri için önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Türkiye bizim için önemli destinasyon ve 2017 yaz dönemi için kapasitelerimizi büyük oranda doldurduk. Hatta eylül ve ekim ayları için de talep yoğun." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, kış dönemi için yapılan rezervasyonlarda da bir önceki yıla kıyasla artış sağlandığı ifade edilirken piyasanın nasıl gelişeceğini tahmin edemedikleri ancak bu noktada Türkiye’nin yanında oldukları kaydedildi.



Türkiye'ye seyahatlerde artış trendi



Öger Tours Genel Müdürü Songül Göktaş-Rosati de, güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmede prensip olarak Almanya Dışişleri Bakanlığının tavsiyelerine uyulduğunu belirterek, bakanlığın Türkiye’deki güvenlik durumuna ilişkin yeni bir değerlendirme yapmadığını, bu nedenle seyahat paketlerinde değişikliğe gidilmediğini aktardı.



Göktaş-Rosati, konuyla ilgili çok az müşteriden soru aldıklarını belirterek, müşterilerin çoğunun Türkiye’ye sürekli gittiğine ve ülkeyi tanıdığına işaret etti.

"Şu an son dakika seyahatlerde geçen yıla oranla olumlu bir trend görüyoruz." diyen Göktaş-Rosati, bunun son gelişmelerden sonra ne kadar devam edebileceğini öngöremediklerini kaydetti.



Göktaş-Rosati, Türkiye'nin otel hizmetleri, misafirperverliği, plajları, güzel koyları, kültürü ve yemekleriyle bir tatilde ihtiyaç duyurlan her şeyi sunduğunu ifade etti.



TUI şirketinden yapılan açıklamada da "Türkiye’de Alman turist sayısının hala istenilen seviyede olmamasına rağmen, bir süredir kısa süreli rezervasyon taleplerinde canlanma görüyoruz. Bu konuda henüz bir şey değişmedi." ifadeleri kullanıldı.