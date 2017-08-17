İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Sakin, uyuduğu okul servisinde unutulunca yaşamını yitirdi. Olayla birlikte büyük bir skandal ortaya çıktı. İzmir Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, servisin korsan olduğunu açıkladı.

Okul servisinde unutulduğu için yaşamını yitirdi. O servisin de korsan olduğu ortaya çıktı.



Olay İzmir'in Çiğli ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki Alperen, saat 07.30'da özel bir anaokuluna gitmek ailesi tarafından servise bindirildi. İddiaya göre, okula ulaşan servis şoförü ve servis görevlisi, tüm öğrencilerin indiğini zannederek arabayı kilitledi.



Gün içinde okula gelmediği fark edilen Alperen'in servis aracında kilitli kaldığı anlaşıldı. Baygın şekilde bulunan Alperen kurtarılamadı.



Olayla birlikte büyük bir skandal da açığa çıktı. İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, servisin korsan olduğunu açıkladı.



Servis aracının taşıması gereken nitelikteki hiçbir özellik de mevcut değil. Uzmanlar daha çok denetim istiyor.



Acil Sağlık Derneği Başkanı Dr. Ülkümen Rodoplu da yaşanan bu talihsiz olayı değerlendirdi.



Olayın ardından gözlatına alınan servis şoförü T.İ. tutuklandı, servis görevlisi D.K. savcılıktan serbest bırakıldı.



Alperen'in gittiği özel okulun kapısına "Kreş 3 gün süreyle kapalıdır" notu asıldı.







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