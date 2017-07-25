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'Altın Elbiseli Adam'dan acı haber

Motosiklet tutkunlarının yakından tandığı bir isim, motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti. Bayoğlu'nun, otomobilini durdurup aşağıya inen sürücüye çarpmasıyla meydana gelen kazada sürücü olay yerinde, Bayoğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

'Altın Elbiseli Adam'dan acı haber

Edinilen bilgiye göre kaza Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş istikametinde meydana geldi. Bayoğlu, 02.00 sıralarında köprüyü geçip Beşiktaş ayrımına girdiği sırada, otomobilini durdurup aşağıya inen yayaya çarptı. Yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 42 yaşındaki motosiklet tutkunu ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı hayatını kaybetti. 

Haberi alan Bayoğlu'nun arkadaşları hastaneye akın etti. Bayoğlu'nun yarın toprağa verileceği öğrenildi. 

BARKIN BAYOĞLU KİMDİR?

Motosiklet uzmanı Barkın Bayoğlu, 1975 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitiminin bir kısımını İngiltere'de gördü. 2007-2009 yılları arasında sektör dergilerinde motosiklet editörlüğü yaptı. Barkın Bayoğlu, hazırladığı motosiklet incelemeleri ve motosikletlerle ilgili teknik konuları içeren videolarını YouTube'da 'Altın Elbiseli Adam' ismiyle yayınlıyordu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Barkın Bayoğlu #motorsiklet
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