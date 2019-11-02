Altın Portakal sahiplerini buldu

56'ncı Altın Portakal Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

Antalya Spor Salonu'ndaki ödül töreni için sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri önce kırmızı halıda boy gösterdi.

Ödüller 17 kategoride dağıtıldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, En İyi Film seçilen Ali Özel'in yönettiği "Bozkır" festivale damgasını vurdu. 10 ödül birden aldı.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Bozkır" filmindeki rolleri ile Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal paylaştı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Soluk" filminde canlandırdığı karakter ile Aslı İnandık oldu.

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Kronoloji" filminden Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven'e, En İyi Kurgu Ödülü, "Bozkır" filminden Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakun İnanlı'ya, En İyi Müzik Ödülü, yine aynı filmden Hüseyin Özel'e, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü de Ümit Çakmaksoy'a verildi.

En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi de yine "Bozkır" filminden Ali Özel oldu.

Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku Ödülü ise "Küçük Şeyler" ve "Kronoloji" filmlerinden Selda Taşkın'a verildi. Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de "Bozkır" filmine verildi. Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de "Aşk, Büyü vs." ile "Küçük Şeyler" adlı iki filme verildi.

İzleyici Ödülü Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek" adlı filme, Sinema Yazarları Derneği En İyi Filim Ödülü, Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs." filmine, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü de "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel'e verildi.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filminden Hamed Behdad, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise Brezilya ve Fransa ortak yapımı "Üç Yaz" filminden Regina Case oldu.

En İyi Yönetmen Ödülü "Şirin'in Kalesi" yönetmeni Reza Mirkarimi'ye, En İyi Film Ödülü de Joe Odagiri'nin yönettiği Japon yapımı "Zaman Her Şeyi Siler" filmine verildi.

Gece, Cahit Berkay’ın film müziklerinden oluşan konseriyle sona erdi.

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