Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Didim'deki Altınkum Plajı, güneşten korunmak için açılan rengarenk şemsiyeleriyle ilgi çekiyor.

Türkiye'nin deniz turizmi merkezlerinden Didim'deki Altınkum Plajı, ince kumu ve şehir merkezinde bulunması nedeniyle çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.



Kumunun renginden dolayı "Altınkum" adı verilen, bin 606 metre uzunluğunda ve 24 bin 103 metrekare büyüklüğündeki plaj, havadan yapılan çekimlerde renkli görüntüler yansıtıyor.



Halka açık plaja vatandaşların güneşten korunmak için getirdiği farklı renklerdeki şemsiyeler, altın rengi kumlar üzerinde renk cümbüşü oluşturuyor. Plajı yer yer tamamen kaplayan şemsiyelerin hava çekimlerindeki görünümü, kumun üzerine sıralanmış boncukları andırıyor.



Didim Turizm Derneği Başkanı Cengiz Tayyar, Didim'e gelen yerli ve yabancı turistlerin birçoğunun Altınkum Plajı'ndan dolayı burayı tercih ettiğini söyledi.



Tayyar, Altınkum'un ülke genelindeki plajlar arasında şehir merkezinde olması, temizliği ve ince kumuyla ön plana çıktığını dile getirdi.







"Didim'de turist sayısında azalma yok"



Turizmde yaşanan sıkıntılardan en az düzeyde etkilenen merkezlerden olduklarını söyleyen Tayyar, "Şu anda plajdaki yoğunluk kapasitesinin de üzerinde. Son 3-4 yılda turizmdeki azalmayı en az yaşayan yerlerdeniz. Geçen sene birçok yerde düşüş varken biz yüzde 16-17'lik artışla kapattık. Bu yıl artış olmasa da geçen seneki rakamlarımızı koruruz diye düşünüyorum." dedi.





İlçedeki 4-5 yıldızlı otellerin neredeyse tamamının dolu olduğunu aktaran Tayyar, turizmde katma değeri artırmaya odaklandıklarını ifade etti.

Tayyar, bu yıl gurbetçi turist sayısında artış gözlemlediklerini belirterek, ilçede yaşayan yerli halkın yakınlarının çoğunun yurt dışında olduğunu, yaz dönemlerinde de buraya geldiklerini anlattı.