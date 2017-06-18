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Amatör balıkçının imdadına raftingciler yetişti

Düzce'de Melen Çayı'nda oltayla balık tuttuğu sırada fenalaşan kişi, rafting yapanların yardımıyla karaya çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

Amatör balıkçının imdadına raftingciler yetişti

Düzce'de oltayla balık tuttuğu sırada fenalaşan kişi, rafting yapanların yardımıyla karaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gölyaka ilçesinde ikamet eden Ömer Aydın, bir arkadaşıyla Kültür Park Alanı'ndaki Melen Çayı'na balık tutmaya gitti.

Burada kendini iyi hissetmeyen Aydın, baygınlık geçirdi. Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, raftingcilerin yardımıyla Aydın'ı bulunduğu yerden bota alarak karaya çıkardı.

İlk müdahalesi yapılan Aydın, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rafting #gölyaka #düzce
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