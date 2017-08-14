KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, hasta almaya giderken şarampole devrilen ambulansta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı köklü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hasta almaya giden plakası ve sürücüsü açıklanmayan 112 Acil Servis ambulansı, Köklü Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile 2 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen meslektaşları tarafından başka bir ambulansla Andırın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, hasta almaya giderken şarampole devrilen ambulansta bulunan 3 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın İlçesi'nde, hasta almaya giderken şarampole devrilen ambulansta bulunan 3 kişi yaralandı.
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