Amerikan'ın savaş makineleri Şanlıurfalı çiftçiyi zarara soktu. Tarlasına ABD'nin İnsansız Hava Aracı düşen çiftçi Hıdır Üçağaç zararının karşılanmasını istiyor. Köylüler, İncirlik'ten kalkan ABD ordusuna ait İHA'nın düşüş anında yaşadıkları korkuyu anlattı.

Tarlasına İHA düştü, şimdi zararın karşılanmasını istiyor.Türkiye sınırında uçan Amerikan ordusuna ait insansız hava araçları 5 gün içerisinde iki kez düştü.İlk kaza 17 Ağustos’ta meydana geldi. İncirlik Üssü'nden kalkan silahlı İHA kalkıştan kısa bir süre sonra Ceyhan'da yere çakıldı.İkinci kaza ise Şanlıurfa'da yaşandı. Yine İncirlik’ten havalanan MQ-1 Predator İnsansız Hava Aracı Viranşehir’de tarlaya düştü.Hıdır Üçağaç’a ait mısır ekili tarlada 2 dönümden fazla zarar var. Üçağaç, zararın karşılanmasını istiyor.Tarlarda çalışan çiftçiler ve işçiler İHA'nın düştüğü sırada büyük korku yaşadı.Köylüler de sesi evlerinden duydu, panikle tarlaya koştu.Predatorun enkazında güvenlik güçleri incelemelerini tamamladı. Ardından bölgeye, Adana İncirlik Hava Üssü'nden ABD'li uzmanlar gitti.Uzunluğı 8.22, kanat açıklığı 14.8 ve yüksekliği 2. 1 metre olan İHA'nın enkazı, askeri nakliye aracına yüklenerek götürüldü.Maksumim hızı 217 kilometre olan İHA, ABD tarafından üretiliyor. Bugüne kadar Afganistan, Pakistan, Bosna, Sırbistan, Irak ve Yemen savaşlarında kullanıldı.