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Anadolu Otoyolu'nda çelik boru yüklü TIR devrildi

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde çelik boru yüklü TIR devrildi. Yola saçılan çelik borular nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda çelik boru yüklü TIR devrildi
Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı geçişi 4'üncü viyadük üzerinde seyreden Yılmaz Özkan idaresindeki 06 AD 0364 plakalı çelik boru yüklü  TIR, henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak, yola devrildi. 
Savrulmanın etkisiyle boruların yola saçıldığı kaza sonucu yol ulaşıma kapanırken, ağır yaralanan TIR'ın sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Abant İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu


Bu arada kazanın ardından yolun kapanması sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Yola saçılan boruların vinç yardımıyla çekildiği otoyoldaki trafiğin hafifletilmesi için sürücüler D-100 karayoluna yönlendiriliyor. 

 

Kaynak: AA
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