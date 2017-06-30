Otoyolun Ankara yönü Bolu kesimi 10, Çamlıdere Kavşağı-Gerede Kavşağı arası ise 7 gün ulaşıma kapanacak

Anadolu otoyolunun Ankara yönü Bolu kesimi 10, Çamlıdere Kavşağı-Gerede Kavşağı arası ise 7 gün ulaşıma kapanacak.



Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında üst yapı yenileme ve büyük onarım işi kapsamında İstanbul-Ankara istikametinde oluşan bozulmaları onarım amacıyla 4 Temmuz'da başlanacak çalışmanın 14 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı belirtildi.



Bu tarihler arasında İstanbul-Ankara istikametindeki trafik akışının Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirileceği, Abant Kavşağı'ndan Anadolu otoyoluna tekrar katılım sağlanacağı ifade edildi.



Öte yandan Anadolu otoyolunun Çamlıdere Kavşağı-Gerede Kavşağı'nda da üst yapı yenileme işi kapsamında çalışma yapılacağı, bu çalışma nedeniyle yolun İstanbul-Ankara istikametinin trafiğe kapatılacağı bildirildi. Ankara-İstanbul istikametinin iki yönlü trafiğe açık tutulacağı, uygulamanın 3 Temmuz'da başlayıp 10 Temmuz'da sonlandırılacağı duyuruldu.



Açıklamada, yol çalışması yapılan kesimlerde trafiğin kontrollü verileceği, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği vurgulandı.