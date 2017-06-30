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Anadolu otoyolunda bakım çalışması

Otoyolun Ankara yönü Bolu kesimi 10, Çamlıdere Kavşağı-Gerede Kavşağı arası ise 7 gün ulaşıma kapanacak

Anadolu otoyolunda bakım çalışması

Anadolu otoyolunun Ankara yönü Bolu kesimi 10, Çamlıdere Kavşağı-Gerede Kavşağı arası ise 7 gün ulaşıma kapanacak.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arasında üst yapı yenileme ve büyük onarım işi kapsamında İstanbul-Ankara istikametinde oluşan bozulmaları onarım amacıyla 4 Temmuz'da başlanacak çalışmanın 14 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Bu tarihler arasında İstanbul-Ankara istikametindeki trafik akışının Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 karayoluna yönlendirileceği, Abant Kavşağı'ndan Anadolu otoyoluna tekrar katılım sağlanacağı ifade edildi.

Öte yandan Anadolu otoyolunun Çamlıdere Kavşağı-Gerede Kavşağı'nda da üst yapı yenileme işi kapsamında çalışma yapılacağı, bu çalışma nedeniyle yolun İstanbul-Ankara istikametinin trafiğe kapatılacağı bildirildi. Ankara-İstanbul istikametinin iki yönlü trafiğe açık tutulacağı, uygulamanın 3 Temmuz'da başlayıp 10 Temmuz'da sonlandırılacağı duyuruldu.

Açıklamada, yol çalışması yapılan kesimlerde trafiğin kontrollü verileceği, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği vurgulandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #abant #Anadolu Otoyolu #ankara #bolu valiliği #kaynaşlı #istanbul
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