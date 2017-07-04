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Anadolu otoyolunda üst yapı çalışmaları

İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası 13 Temmuz'a kadar ulaşıma kapatıldı

Anadolu otoyolunda üst yapı çalışmaları

Anadolu otoyolu İstanbul-Ankara yönü Kaynaşlı-Abant kavşakları arası, viyadüklerde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle geçici süreliğine ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekiplerinin bölgedeki ışıklandırma ve yön tabela çalışmalarının ardından Düzce Bölge Trafik Otoyol Büro Amirliği ekipleri, otoyolu kullanmak isteyen sürücüleri Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriyor. 

Sürücüler, D-100 karayolunu takiben Bolu Dağı'nı aşarak Abant gişelerinden tekrar otoyola girebilecek. 

Taşıt trafiğine kapatılan yolda üst yapı, derz, asfalt, çizgileme yenilemesi yapılacak. Ulaşım, 13 Temmuz'a kadar D-100 karayolundan sağlanacak.

Öte yandan trafik akışının D-100 karayoluna yönlendirilmesi nedeniyle Kaynaşlı ışıklı kavşağında uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #ankara #kaynaşlı #abant #Temmuz #düzce
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