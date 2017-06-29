Bir kamyon, bir otobüs ve 8 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı

Anadolu otoyolunun Sakarya kesiminde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul yönü Alancuma mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Bir kamyon, bir yolcu otobüsü ve 8 otomobilin karıştığı kazada, 8 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın sağlanamadığı otoyolda trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.