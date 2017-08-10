ÇANAKKALE Savaşı'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin 102'inci yıldönümü, Conkbayırı'ndaki törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan boğaza ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi, 102'inci yıldönümünde coşkuyla kutlandı. Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda düzenlenen törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Tayyar Ertem, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya Çanakkale Konsolosu Dylan Walsh, Yeni Zelanda Büyükelçiliğinden Maslahatgüzar Ed Mclsaaac, kaymakamlar, belediye başkanları ile gaziler ve vatandaşlar katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, 2'inci Kolordu Komutanlığı, Avustralya ve Yeni Zelanda çelenkleri, Atatürk Anıtı'na sunuldu. Şehitler anısına, saygı atışı yapıldı. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.



Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşma yapan Albay Serhat Demirbaş, 10 Ağustos sabahının ilk ışıklarıyla beraber Çanakkale Savaşı'nın dönüm noktası olan tarihteki son büyük süngü savaşının başladığını söyledi. Çanakkale'de kazanılan zaferin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar gelişmelerin kaynağı olduğunu ifade eden Demirbaş, şöyle dedi:



"Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ulusunun gözünde üstün bir kumandan ve yetenekli bir asker olduğunu ilk kez Çanakkale'de kanıtlamıştır. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar, huzur içinde uyuyun. Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Hiç düşünmeden canlarınızı feda ettiğiniz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız bu aziz vatan topraklarının üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır."



Çanakkale Ruhu'nu oluşturan ortak değerleri hatırlatan Vali Orhan Tavlı ise, bu zafer ve destanların tüm dünyaya ders verdiğini, tümünün kardeşliğin, insanlığın ve Çanakkale Ruhu'nun doğduğu yer olan Çanakkale'yi anlattığını söyledi. Vali Tavlı, şöylededi:



"İşte bunlardan biri ve en önemlisi de 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'dir. 10 Ağustos yurdumuzu işgal etmek isteyen emperyalist güçlerin beklemedikleri bir anda Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in kırbacını şaklatarak orduyu taarruza kaldırdığı ve kurşunlara aldırış etmeden bir ok gibi ileriye süngüsüyle atılan kahramanların Zafer kazandığı gündür. 10 Ağustos 1915 gelecek nesilleri bağımsız bir devlet, hürriyet içinde yaşanır bir memleket bırakmak için şehit olan kahramanların Zafer kazandığı bir tarihtir."



Conkbayırı Anafartalar Zaferi'nin 102'nci yıldönümü için burada olduklarını kaydeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ise, şöyle konuştu:



"Allah, büyük Türk Milleti'ne bir daha böyle acılar yaşatmasın. Emperyalizme karşı büyük Türk milletinin bu şanlı zaferini büyük bir saygı, hürmet ve yüce duygularla selamlıyoruz. Türkiye'mizi, imparatorluğumuzu yıkmak isteyen emperyalistlere karşı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını buradan bir kez daha hürmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Onlar olmasaydı, Çanakkale Zaferi olmasaydı, Sakarya Zaferi olmayacaktı. Çanakkale Zaferi olmasaydı, Büyük Taarruz olmayacaktı. Çanakkale Zaferi olmasaydı, Allah korusun belki Büyük Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyetimiz olmayacaktı. Onun için biz Çanakkale Zaferi'nin sadece emperyalizme karşı, ülkemizi işgal etmek isteyen müstevlilere karşı bir zafer olmadığını ve milletimiz için, devletimiz için, bir varoluş muharebesi, bir varoluş zaferi olduğunun farkındayız."



TARİHİ ZAFERİ TEKRAR YAŞATTILAR



Konuşmaların ardından tören Abdülkadir Katra Sanat Tiyatrosu ekibi tarafından askerlerin tarihteki son süngü hücumu olan Anafartalar Muharebeleri'ni canlandırmasıyla devam etti. 'Atatürk Anafartalar Kahramanı' isimli canlandırmada, Mustafa Kemal rolünü Abdülkadir Katra üstlendi. Canlandırmada; Conkbayırı'nda top atışları sırasında Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal'in göğüs cebindeki saate bir şarapnel parçasının isabet etmesi ve yaralı bir Anzak askerinin savaşa ara veren Türk askeri tarafından kucaklanıp, siperine götürülmesi sahnelerine de yer verildi. Ayrıca canlandırmada vatanı için canını vermeye hazırlanan Mehmetçiğin kendi cenaze namazını kılması, sela okunması ve askerlerin abdest alması gibi anlarda yer aldı. İzleyenler bu sahneler karşısında duygulandı. Tören sonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Çanakkale Orhan Tavlı, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz, Anafartalar Zaferi Anı Defteri'ni imzaladı.



ANAFARTALAR'I DA GEÇEMEDİLER



Çanakkale Savaşları sırasında ihtilaf birlikleri Seddülbahir ve Arıburnu'ndaki çarpışmalardan sonra Gelibolu Yarımadası'nı buralardan geçmenin imkansız olduğunu görerek, Kuzey'deki Anafartalar'da yeni bir cephe açmış ve Conkbayırı'nı ele geçirmişti. Ancak 10 Ağustos 1915'de Mustafa Kemal'in emriyle başlatılan süngü hücumuyla, düşman püskürtülmüş ve ihtilaf devletlerinin Anafartalar'dan Gelibolu Yarımadası'nı geçme ümitleri sona ermişti.