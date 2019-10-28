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ANCA Dünya Otizm Festivali

Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali başladı. Festivale 15 ülkeden yaklaşık 700 kişi katıldı.

YURT 28.10.2019, 16:52
ANCA Dünya Otizm Festivali

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali başladı. 

Dışişleri Bakanlığının himayesinde ve Alanya Belediyesinin ev sahipliğinde ANCA Vakfı ve Otisium Spor ve Yaşam Merkezi iş birliğiyle düzenlenen festivalin açılışı ilçedeki bir otelde yapıldı.

ANCA Dünya Otizm Festivali kapsamındaki bölge festivaline otizmle ilgili uzmanlar, aileler, otizmli çocuklar, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 200'ü yabancı 15 ülkeden yaklaşık 700 kişi katıldı. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Faik Yıldırım, son veriler hakkında bilgi verdi.

Festivalde çocukların sosyal becerilerinin nereye kadar gidebileceğine yönelik çalışmalar yapılıyor.
 

ulusal.com.tr

#Uluslararası ANCA 3. Bölge Dünya Otizm Festivali #ANCA Vakfı #Otisium Spor ve Yaşam Merkezi #aile #Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri #Faik Yıldırım
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