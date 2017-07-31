İstanbul/Bağcılar'da yolun en sağından en soluna aniden geçen taksi sürücüsü kazaya neden oldu. Kazada taksiye çarpan bir motosiklet sürücüsü öldü arkadaşı ağır yaralandı.Taksici ise aracı bırakıp kaza yerinden kaçtı.

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Kaza saat 10.45 sıralarında TEM Otoyolu İstoç Mevkii yan yolda meydana geldi. Yan yol ayrımından TEM Otoyolu'na girmek için aniden şerit değiştiren 34 THB 87 plakalı taksiye arkadan gelen 06 GUF 39 plakalı motosiklet çarptı.



Taksiye arkadan çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yere savruldu.



Kazayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Ayhan Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.



Ağır yaralı arkadaşı Emrullah Ünal ise hastaneye kaldırıldı.



Taksi sürücüsü ise kaza sonrası aracını bırakarak kaçtığı öğrenildi.



Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Bulut'un olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Yakınlarını sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı



. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik sıkışıklığı yaşandı.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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