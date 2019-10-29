Bodrum'da hem müze hem de yaşam merkezi kapılarını halka açtı.



3 bin 500 yıllık tarihini, Lelegler’den günümüze uzanan yolculuğunu ve kültür mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla oluşturulan Kent Müzesi, Cumhuriyet’in 96’ncı yıldönümü dolayısıyla ilk kez halka açıldı. Müzede, “Anılarla Bodrum” fotoğrafları sergilendi.



Bir diğer açılışta Umurça Parkı'nda yapıldı. Açılışa yüzlerce kişi katıldı.



Törenin ardından Başkan Aras, vatandaşlara Umurça Parkı’nı gezdirdi. Ayrıca keşkek, pilav ve lokma ikramı da yapıldı.

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