Ankara'da bir araçta yapılan aramada 22 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ankara'daki Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde polis ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada 22 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.



Gözaltına alınan araç sürücüsü N.K, Sincan Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.



İfadesinde, silahların ticaretini yaptığını söylediği öğrenilen N.K'ye ruhsatsız av tüfeği taşımaktan toplam 2 bin 400 lira para cezası verildi.