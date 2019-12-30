Ankara'da 31 Aralık Salı okullar tatil mi? (Ankara hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre 6 gün daha kar yağışı beklenen başkent, yeni yıla beyaza bürünmüş şekilde girecek.

Öğrenci ve kamu çalışanları ise yeni yıl tatili ile toplam 2 gün tatil yapmak için 31 Aralık tarihinin tatil ilan edilmesini bekliyor.

Ankara'da 31 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 3 derece olarak açıklandı. Karla karışık yağmur bekleniyor.

Ankara Valiliği'nden açıklama geldiğinde haberimizde olacak.



ulusal.com.tr