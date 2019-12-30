Ankara'da 31 Aralık Salı okullar tatil mi? (Ankara hava durumu)
Ankara'da 26 Aralık'tan beri etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ankara'da 31 Aralık Salı günü karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 3 derece olarak açıklandı
YURT 30.12.2019, 16:41 30.12.2019, 16:47
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre 6 gün daha kar yağışı beklenen başkent, yeni yıla beyaza bürünmüş şekilde girecek.
Öğrenci ve kamu çalışanları ise yeni yıl tatili ile toplam 2 gün tatil yapmak için 31 Aralık tarihinin tatil ilan edilmesini bekliyor.
Ankara'da 31 Aralık Salı günü hava sıcaklığı 3 derece olarak açıklandı. Karla karışık yağmur bekleniyor.
Ankara Valiliği'nden açıklama geldiğinde haberimizde olacak.
ulusal.com.tr
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