Yangın, 14:00 sıralarında İran Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Alışveriş merkezinin alt kısmında çıkan yangın sonrası alışveriş merkezinin içini dumanlar kapladı.
AVM içerisinde bulunan vatandaşlar hemen tahliye edilerek, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen ekipler, itfaiye içerisine girerek yangına müdahale etti.
AVM içerisinde bulunan görgü tanıkları, yangının çay ocağında çıktığını öne sürdü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
ANKARA’da bir alışveriş merkezinin alt katında bulunan resturantta çıkan yangın paniğe neden oldu. AVM’de bulunan vatandaşlar tahliye edildi.
Yangın, 14:00 sıralarında İran Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde çıktı. Alışveriş merkezinin alt kısmında çıkan yangın sonrası alışveriş merkezinin içini dumanlar kapladı.
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