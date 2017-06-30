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Ankara'da balkondan düşen kadın öldü

Kızılcahamam ilçesinde apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Ankara'da balkondan düşen kadın öldü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde apartmanın dördüncü katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti.

Karşıyaka Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki apartmanın dördüncü katında oturan Suna Aygül (79), dengesini kaybederek evinin balkonundan düştü.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince yaşamını yitirdiği belirlenen Aygül'ün cesedi, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yüksekten düşme #kızılcahamam #balkon #ankara
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