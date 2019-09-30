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Ankara'da halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da halk otobüsü yayalara çarptı: 3 ölü

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Mamak Caddesi'nde seyreden halk otobüsü, belirlenemeyen bir nedenle Yeni Mamak Merkez Camisi önünde otobüs durağında bekleyenlere çarptı. Kaza ihbarını alan sağlık ve itfaiye ekipleri de kısa süre sonra olay yerine intikal etti.

Kazanın duyulmasının hemen ardından olay yerine gelen Vali Vasip Şahin, kazada hayatını kaybedenler olduğunu belirtti.

Ankara İl Emniyet Müdürü otobüste incelemelerde bulundu

Şahin, "Maalesef 3 vatandaşımız olay yerinde vefat etmiş, 3 vatandaşımızı da yaralı olarak hastanelere ambulanslarımız götürdü. Ambulanslardan önce özel araçlarla da birkaç yaralının götürüldüğünden bahsediyor buradaki vatandaşlar. Bunun kaç kişi olduğu ya da doğru olup olmadığı noktasında da hastanelerimizde araştırıyoruz." dedi.

Kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade eden Şahin, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilediğini söyledi.

Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da olay yerinde ve kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otobüste incelemelerde bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #kaza #Otobüs #Halk otobüsü #Yeni Mamak Merkez Camisi
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