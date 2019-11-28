Ankara'da IŞİD operasyonu

Terör örgütü IŞİD üyeleri güvenlik güçlerinden kaçamadı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başarılı bir operasyona imza atıldı.

Ekipler, 10 kişinin IŞİD ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sabah erken saatlerde harekete geçildi, operasyonun düğmesine basıldı.

Ankara genelindeki belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca gözaltı kararı çıkarılan 10 şüpheliden 9'u yakalandı.

Zanlılar, sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

ulusal.com.tr