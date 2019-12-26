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Ankara'da kar yağışı başladı! Okullar tatil mi? (Son dakika Ankara hava durumu)

Ankara'da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Peki 26 Aralık Perşembe günü Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği "tatil" açıklaması geldi mi? Ankara'da son durum

YURT 26.12.2019, 00:41 26.12.2019, 20:26
Ankara'da kar yağışı başladı! Okullar tatil mi? (Son dakika Ankara hava durumu)

Ankara'da soğuk hava etkisini gösteriyor. Akşam saatlerinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Saat 19:00 itibariyle kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da hava sıcaklığı 1 derece gösteriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi küreme araçları yollarda biriken karları temizliyor

Ankara'da okullar tatil mi?
Ankara Valiliği'nden bir açıklama geldiğinde haberimizde olacak.

ulusal.com.tr

#kar #tatil #ankara
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