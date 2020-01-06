Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar yağışı devam ediyor... Ankara MGM 5 günlük hava tahmini... Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi?
Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilince gözler Ankara'ya çevrildi. KAr yağışının hakim olduğu Başkent'te okullar 6 Ocak Pazartesi günü tatil mi?
YURT 06.01.2020, 11:18 06.01.2020, 11:59
Ankara'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonucunda öğrencilerin gözü valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil ilan edildi. Ankara Valiliği'nden tatille ilgili henüz açıklama gelmedi.
Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamalar haberimizde olacak.
ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
6 Ocak Pazartesi 1 derece, kar yağışlı
7 Ocak Salı 1 derece, karla karışık yağmur
8 Ocak Çarşamba 1 derece, karla karışık yağmur
9 Ocak Perşembe -2 derece, çok bulutlu
10 Ocak Cuma -2 derece, çok bulutlu
Kara bürünen şehirde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabından başkentin fotoğraflarını paylaştı.
ulusal.com.tr
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