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Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar yağışı devam ediyor... Ankara MGM 5 günlük hava tahmini... Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi? 

Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilince gözler Ankara'ya çevrildi. KAr yağışının hakim olduğu Başkent'te okullar 6 Ocak Pazartesi günü tatil mi?

YURT 06.01.2020, 11:18 06.01.2020, 11:59
Ankara'da okullar tatil mi? Ankara'da kar yağışı devam ediyor... Ankara MGM 5 günlük hava tahmini... Ankara Valiliği'nden açıklama geldi mi? 

Ankara'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonucunda öğrencilerin gözü valilikten gelecek açıklamayı bekliyor. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil ilan edildi. Ankara Valiliği'nden tatille ilgili henüz açıklama gelmedi. 

Ankara Valiliği'nden gelecek açıklamalar haberimizde olacak. 

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

6 Ocak Pazartesi 1 derece, kar yağışlı

7 Ocak Salı 1 derece, karla karışık yağmur

8 Ocak Çarşamba 1 derece, karla karışık yağmur

9 Ocak Perşembe -2 derece, çok bulutlu

10 Ocak Cuma -2 derece, çok bulutlu

Kara bürünen şehirde Meteoroloji Genel Müdürlüğü Twitter hesabından başkentin fotoğraflarını paylaştı.




ulusal.com.tr

#ankarada okullar tatil mi #Ankarada kar yağışı #Ankara MGM 5 günlük hava durumu #Ankara Valiliği açıklama
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