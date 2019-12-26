Ankara'da okullar tatil olacak mı? (26 Aralık Perşembe) Başkentten kar manzaraları... Ankara'da kar ne kadar devam edecek?

Ankara'da, 25 Aralık saat 19:00 itibariyle yağmaya başlayan kar aralıksız devam ediyor. Trafikte aksama yaşanmaması için dün geceden beri belediye ekipleri görev başında. Şu an Ankara'da hava sıcaklığı, meteorolojinin verdiği bilgiye göre 2 derece.

Dün gece aracın hakimiyetini kaybeden bir araç, gece çalışan belediye arabasına arkadan çarptı. Ankara'nın, Altındağ ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'nin Keçiören istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı. Yağış ve şerit kapanması yaşanan bölgede olumsuzluk yaşandı.

Trafikte kazalara neden olan kar yağışının hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

Kar tatili bekleyen öğrencilere ise tatil haberi gelmedi.

ulusal.com.tr