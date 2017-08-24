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Ankara'da otobüs köprüye çarptı: 6 ölü, çok sayıda yaralı

Ankara'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 5 olan ölü sayısı 6'ya yükseldi. Acı haberi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altı vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.

Ankara'da otobüs köprüye çarptı: 6 ölü, çok sayıda yaralı

İzmir'den Ankara'ya gelen Uğur Durmaz'ın kullandığı 53 DJ 338 plakalı yolcu otobüsü, Ankara'ya 35 kilometre kala Ballıkuyumcu mevkisinde kontrolden çıkarak köprü ayağına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Öğle saatlerinde ölü sayısının 6'ya yükseldiği olayda acı haberi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Altı vatandaşımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hem ailelerine hem de ülkemize başsağlığı diliyoruz. 36 vatandaşımız da şu anda hastanelerde tedavi görüyor. Bir kısmı ameliyatta ama çok yüksek bir hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Eskişehir #ankara
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