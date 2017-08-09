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Ankara'da silahlı kavga: Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Ankara'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı

Ankara'da silahlı kavga: Yaralılar ve çok sayıda gözaltı var

Ankara'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 20 kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün öğle saatlerinde, emlakçılık yapan iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen tartışma, kavgaya dönüştü. 

Silahların kullanıldığı kavgada her iki gruptaki 4 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, polis 20 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve polisin soruşturması sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #silah #ankara
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