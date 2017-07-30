Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi Üçoğul Sokak'taki Seyfi Şenel Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Güvenlik güçleri kavga sonrasında olay yerinden ara sokaklara kaçan 3 şahsı kısa süren kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, olay yeri inceleme çalışmalarında tabanca ve boş kovanlara rastlandı.
Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.
Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi Üçoğul Sokak'taki Seyfi Şenel Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
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