Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

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Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi Üçoğul Sokak'taki Seyfi Şenel Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.







Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı.







Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.







Güvenlik güçleri kavga sonrasında olay yerinden ara sokaklara kaçan 3 şahsı kısa süren kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.







Öte yandan, olay yeri inceleme çalışmalarında tabanca ve boş kovanlara rastlandı.



