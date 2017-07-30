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Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Ankara'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Ankara'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Keçiören ilçesi Aktepe Mahallesi Üçoğul Sokak'taki Seyfi Şenel Parkı'nda iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.



Silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 5 kişi yaralandı. 



Sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Güvenlik güçleri kavga sonrasında olay yerinden ara sokaklara kaçan 3 şahsı kısa süren kovalamaca sonucu yakalayarak gözaltına aldı.



Öte yandan, olay yeri inceleme çalışmalarında tabanca ve boş kovanlara rastlandı.

Etiketler; #ankata #keçiören
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