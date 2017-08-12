Venezuela Büyükelçisi Jose Reyes, Ulusal Kanal'a konuştu
Venezuela Büyükelçisi Jose Reyes, Ulusal Kanal'a konuştu
Beşiktaş meydanında 46'ncı nöbet: Askeri okullar açılsın
Beşiktaş meydanında 46'ncı nöbet: Askeri okullar açılsın
Kılıçdaroğlu o sözleri savundu
Kılıçdaroğlu o sözleri savundu
ABD'den Kore DHC'ye tehdit
ABD'den Kore DHC'ye tehdit

Ankara'da son günlerde artan ishal vakaları çeşme suyunu tartışmaya açtı

Başkentte son günlerde artan ishal vakaları çeşme suyunu tartışmaya açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP'den gelen "Çeşmelerden akan suya güven azaldı." eleştirisine yanıt verdi. Belediye, barajlarda 200 - 250 günlük su kaldığını, bu nedenle Kızılırmak'tan su çekildiğini açıkladı

Ankara'da son günlerde artan ishal vakaları çeşme suyunu tartışmaya açtı

Ankara'da son günlerde artan ishal vakaları, başkentte "su" alarmı verildiğini ortaya çıkardı.

CHP'nin su tüketimine ilişkin Meclise verdiği gensoruya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek yanıt verdi. Gökçek, gensoruda yer alan "Çeşmeden akan suya güven azaldı, içme suyu hangi aralıklarla analiz ediliyor." gibi sorulara ASKİ'nin resmi internet sitesinde yanıtlar verdiliğini söyledi. 

Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki suyun 200 ila 250 gün yeteceğini belirten Gökçek, hava şartlarının kötü gitmesi durumunda gelecek yıl başkentte susuzluk yaşanabileceğini açıkladı. 

Barajlardaki su azlığı nedeniyle Kızılırmak'tan su verildiğini belirten Gökçek, her gün suyun analiz edildiğini belirtti. 

Gökçek, "Elbette Kızılırmak'ın suyu diğer barajlarımızdakinden lezzetli değil. Ama 'Susuzluk mu yoksa lezzetli olmasa da su mu?' derseniz su deriz" diye konuştu.

Belediye Başkanı, gensoruda yer alan "Ankara'daki hastanelere son 2 ayda kaç kişiye zehirli ishal tanısı koyuldu?" sorusuna da yanıt verdi. Her Ağustos ayında ishal vakalarının arttığını savunan Gökçek, "Gerekirse Ağustos ayında su vermeyelim diye talimat verdim. Bu tarihte Kızılırmak'tan su verilmediğini görebilirsiniz" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ankara #su
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İşten atılan Fatih Uyda fabrika önünde 92 gündür direniyor
Sonraki Haber
Beşiktaş meydanında 46'ncı nöbet: Askeri okullar açılsın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.