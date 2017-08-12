Başkentte son günlerde artan ishal vakaları çeşme suyunu tartışmaya açtı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP'den gelen "Çeşmelerden akan suya güven azaldı." eleştirisine yanıt verdi. Belediye, barajlarda 200 - 250 günlük su kaldığını, bu nedenle Kızılırmak'tan su çekildiğini açıkladı

Ankara'da son günlerde artan ishal vakaları, başkentte "su" alarmı verildiğini ortaya çıkardı.



CHP'nin su tüketimine ilişkin Meclise verdiği gensoruya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek yanıt verdi. Gökçek, gensoruda yer alan "Çeşmeden akan suya güven azaldı, içme suyu hangi aralıklarla analiz ediliyor." gibi sorulara ASKİ'nin resmi internet sitesinde yanıtlar verdiliğini söyledi.



Ankara'ya içme suyu sağlayan barajlardaki suyun 200 ila 250 gün yeteceğini belirten Gökçek, hava şartlarının kötü gitmesi durumunda gelecek yıl başkentte susuzluk yaşanabileceğini açıkladı.



Barajlardaki su azlığı nedeniyle Kızılırmak'tan su verildiğini belirten Gökçek, her gün suyun analiz edildiğini belirtti.



Gökçek, "Elbette Kızılırmak'ın suyu diğer barajlarımızdakinden lezzetli değil. Ama 'Susuzluk mu yoksa lezzetli olmasa da su mu?' derseniz su deriz" diye konuştu.



Belediye Başkanı, gensoruda yer alan "Ankara'daki hastanelere son 2 ayda kaç kişiye zehirli ishal tanısı koyuldu?" sorusuna da yanıt verdi. Her Ağustos ayında ishal vakalarının arttığını savunan Gökçek, "Gerekirse Ağustos ayında su vermeyelim diye talimat verdim. Bu tarihte Kızılırmak'tan su verilmediğini görebilirsiniz" dedi.



ulusal.com.tr