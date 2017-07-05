Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Katar ile ilgili flaş karar
Katar ile ilgili flaş karar
Türkiye genelinde başladı
Türkiye genelinde başladı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Şehit Aydın Eryılmaz Sokak'ta bir eve operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçiren polis ekipleri, Ö.K. ve kardeşi G.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Uyuşturucu.Bonzai #tutuklama #polis #gölbaşı #ankara
banner863
Önceki Haber
Faslı kadın otelde ölü bulundu
Sonraki Haber
Motosiklet kazasında ölen iş adamı Çallı toprağa verildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.