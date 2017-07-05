Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Şehit Aydın Eryılmaz Sokak'ta bir eve operasyon düzenlendi.



Evde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçiren polis ekipleri, Ö.K. ve kardeşi G.K'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.