Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Sahte içkilerin piyasaya sürülmesine karşı önlemlerini arttıran emniyet güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

Başkentte "Merdiven altı" tabir edilen yerlerde üretildiği belirlenen 10 bin 404 şişe sahte içki ele geçirildi.

Yapılan ihbarı değerlendiren emniyet güçleri yılbaşı öncesi piyasaya kaçak içki sürmeye çalışan bir suç şebekesine operasyon düzenledi.

Yapılan baskında merdiven altı yöntemle imal edilen sahte içkiler ele geçirildi. Emmiyet güçleri sahte içki şişelerinin üzerine gerçek bandroller yapıştırıldığını tespit etti.

10 bin 404 şişe sahte içkinin yanı sıra 2 bin 175 kaçak puro da ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bir operasyon da İstanbul'da yapıldı. 5 ton sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Polis; Fatih, Silivri, Gaziosmanpaşa ve Şişli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 ton sahte içkinin yanı sıra 2 buçuk milyon sahte bandrol bulundu.

ulusal.com.tr