Yarın Türkiye'ye gelecek! Fikri Işık ile görüşecek
Yarın Türkiye'ye gelecek! Fikri Işık ile görüşecek
İstanbul'da yarın itibariyle yılın en sıcak günü!
İstanbul'da yarın itibariyle yılın en sıcak günü!
Ege Denizi'nde deprem oldu
Ege Denizi'nde deprem oldu
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'tan asker çekileceği doğru değil
Dışişleri Bakanlığı: Kıbrıs'tan asker çekileceği doğru değil

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nda Karapürçek mevkisinden İstanbul istikametine seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 DT 3444, 06 FEK 86 ile 34 BPA 03 plakalı otomobiller Çubuk 1 Barajı viyadüğü yakınında çarpıştı. Daha sonra yoldan çıkan 3 otomobil yuvarlanarak yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri adeta hurdaya dönen araçlardan Yüksel G, Yüksel B. ve isminin Davut olduğu öğrenilen 3 kişinin cesetlerini çıkardı.

Kazada yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametinin tek şeridi yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #otomobil #trafik kazası
banner863
Önceki Haber
Muğla Datça'da orman yangını
Sonraki Haber
Bonzai kullanan iki genç kızdan korkunç sözler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.