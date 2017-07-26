Ankara'da evine gittiği sırada kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğrayan genç başından vurularak öldürüldü.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir genç, başından vurularak öldürüldü.



Alınan bilgiye göre, Altındağ Aktaş Mahallesi 748. Sokak'ta evine doğru ilerleyen Hikmet Yılmaz (17) kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Silah sesini duyan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, başından vurulan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemleri alınarak inceleme başlatıldı. Yılmaz'ın hayatını kaybettiği haberini alarak olay yerine gelen yakınları, büyük üzüntü yaşadı.



Olay yerindeki incelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.