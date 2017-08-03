Ankara'nın Yeni Mahalle İlçesi’nde bulunan hurdacılar sitesinde yer alan bir kağıt fabrikasında yangın çıktı. Büyük bir alana yayılan yangını söndürme işlemleri devam ediyor.

Yangın, saat 20:30 sıralarında Hurdacılar sitesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.





Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak çıkan yangın, alanda bulunan kağıtların alev alması ile birlikte geniş bir alana yayıldı.





İtfaiye ekiplerinin yanı sıra yangın yerine gelen belediyelerin iş makineleri de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Yangın da bir kişinin dumandan zehirlendiği, maddi hasarın büyük boyutta olduğu öğrenildi.



Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.