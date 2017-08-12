TSK'dan Kandil'e hava harekatı
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanmasının şifreleri çözüldü 
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto' yapılanmasının şifreleri çözüldü 
Dalış eğitmeni, havuzda hayatını kaybetti
Dalış eğitmeni, havuzda hayatını kaybetti
Feci kaza: Ölenler var
Feci kaza: Ölenler var

Ankara YHT Garı'nda asma tavan çöktü

Yeni Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda asma tavan çöktü

Ankara YHT Garı'nda asma tavan çöktü

Yeni Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda asma tavan çöktü.

Alınan bilgiye göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan garın birinci katındaki asma tavanın bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Sabah erken saatlerde yaşanan olayda yaralanan olmadı.

Polis, tavanda yaşanan çökmenin ardından çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #yht #gar #tavan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
TSK'dan Kandil'e hava harekatı
Sonraki Haber
Ankara YHT Garı'nda asma tavan çöktü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.