Yeni Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda asma tavan çöktü

Yeni Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda asma tavan çöktü.



Alınan bilgiye göre, Celal Bayar Bulvarı üzerinde bulunan garın birinci katındaki asma tavanın bir kısmı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.



Sabah erken saatlerde yaşanan olayda yaralanan olmadı.



Polis, tavanda yaşanan çökmenin ardından çevrede güvenlik önlemi aldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.