Adana'da ağlayan 6 aylık bebeğini susturmak için ağzını ve burnunu kapattığı ileri sürülen anne, çocuğunun nefessiz kalarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı

Adana'da 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle anne olduğu ileri sürülen kadın, sürekli ağlayan 6 aylık bebeğinin ağzını ve burnunu kapatarak susturmak isterken ölümüne yol açtığı iddiasıyla gözaltına alındı.



İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde H.O. (33), 6 aylık bebeği M.O'nun sürekli ağladığı için acıktığını düşünerek karnını doyurdu.

Daha sonra ağlamayı sürdüren bebeğini, ağzını ve burnunu eliyle kapatarak susturmak istediği ileri sürülen anne, çocuğun hareketsiz kalması üzerine yakınlarına haber verdi.



Bunun üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan bebek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayı haber alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bebeğinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla anneyi gözaltına aldı.

Şüpheli kadının evliliğinden 12 yıl sonra tüp bebek yöntemiyle anne olduğu iddia edildi.