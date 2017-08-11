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Annesi böyle açıklamıştı, yakalandı

BARTIN'ın Amasra İlçesi'nde merhum şarkıcı Barış Akarsu'nun ailesinin oturduğu, aynı zamanda müze olan evi soyan 2 kişiden 28 yaşındaki A.E. Ankara'da yakalandı, diğeri aranıyor.

Annesi böyle açıklamıştı, yakalandı

Bodrum'da 29 Haziran 2007'de 28'inci doğum gününü kutladığı gece geçirdiği kazada yaralandıktan sonra 4 Temmuz'da yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun Amasra'daki evi soyuldu. Hatice Akarsu, geçen hafta çarşamba ve pazar günleri arasında Akkonak Köyü'nde  olduğu sırada,  Kum Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın üst katındaki eve kilidi kırarak giren kimliği belirsiz kişiler, Barış Akarsu'nun değerli takıları ve ödüllerini alıp kaçtı. Köyden döndüğünde aynı zamanda Barış Akarsu sevenlerinin ziyaretine açık müze olarak kullandığı evinde oğlunun künye, kolye, yüzük, küpe gibi değerli tüm takıları ve ödüllerinin çalındığını gören Hatice Akarsu, polise haber verdi.

Evde parmak izi alıp soruşturma başlatan polis, eve giren 2 kişinin eşkal ve kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden 28 yaşındaki A.E., Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Amasra'ya getirildi. 7 ayrı hırsızlık olayından sabıkası bulunan A.E., Barış Akarsu'nun eşyalarının diğer arkadaşında olduğunu ileri sürdü. A.E., ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, diğer şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Barış Akarsu #Hırsız #yakalandı #Bartın #müze #evi #ankara
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