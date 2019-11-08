Antalya 10 Kasım'da Atası'nı Payidar ile selamlayacak

Payidar, Türk Milletinin Atası'nı sonsuzluğa uğurladığı o günün anlamına uygun olarak, O'nu ve tüm değerlerini geleceğe taşıma kaysıyla ortaya çıktı.

Oyun, Mili mücadelenin önemli dönüm noktalarından ve etkin isimlerinden izler barındırıyor.

Eğitimci Yazar Tuncer Çetinkaya tarafından kaleme alınıp yönetilen oyunda 90 kişilik dev kadro tamamen amatör oyunculardan oluşuyor. Tarihsel yolculuğa, semahtan zeybeklere, horondan tango ve valse uzanan müzikal akış eşlik ediyor.

Oyun, Antalya Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da izleyicisiyle buluşacak. Çetinkaya, tüm yurttaşları Büyük Önderi 'Payidar' ile selamlamaya çağırdı.

ulusal.com.tr