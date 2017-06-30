Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda çıkan orman yangını nedeniyle 15 ev tahliye edildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu'nda çıkan orman yangını nedeniyle 15 ev boşaltıldı.







Sapadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Sapadere Kanyonu bölgesinde rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler, yetkililerden yardım istedi.







Alevlere Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye ekipleriyle 3 yangın söndürme helikopteri, bir uçak ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale ediliyor.







Söndürme çalışmaları sırasında bir arazöz zarar gördü, bazı işçiler yoğun dumandan etkilendi.







Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev tahliye edildi.