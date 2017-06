ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, 10 hektarlık alanda etkili oldu. Yangına karadan ve havadan müdahale sürerken sıcak hava ve rüzgar, müdahaleyi güçleştirdi. Yangına müdahale eden 1 arazöz ve işçilerin alevlerin ortasında kaldığı ve telsiz bağlantısının kesildiği belirtildi, çevredeki 15 ev ise tahliye edildi. Bu arada yangın nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle boşaltıldı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, "Yangın zor bir yangın, kolay bir yangın değil. Birincisi rüzgar çok. İki kızılçam yoğun, bunlar çok kolay yanan ağaç cinsi. Üç, hava çok kurak. Şu anda 4 uçak 6 helikopter 50'ye yakın arazözle müdahale ediliyor. Yoğun bir müdahale söz konusu" dedi.

Alanya merkeze yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Sapadere Kanyonu Cinaliler mevkiinde bugün saat 10.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahaleye başlandı. 1 amfibik uçak ve 4 helikopter havadan alevlere müdahale ederken, 32 arazöz, 3 dozer ve işçiler de bölgeye hareket etti. Çevre ilçelerden de itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı ekipler destek için yangın noktasına yönlendirildi.



ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI ETKİLEDİ



Toros Dağları'nın zirvesindeki yangının 10 hektarlık bir alanda etkili olduğu belirtilirken, şiddetli rüzgar karadan yangına müdahale edilmesini olumsuz etkiledi. Uçak ve helikopterler aralıksız yangın bölgesine sorti yaparak havadan su bıraktı.



EVLERE YAKLAŞTI



Yangın bölgedeki yerleşim yerlerine 100 metre kadar yaklaşırken, burada oturanlar yangının büyümesi ihtimaline karşılık tahliye edildi. Yangın noktasına jandarma ekipleri de sevk edilirken, bölgeye ulaşımı sağlayan karayolu güvenlik amacıyla kapatıldı.



Yangına müdahale için olay yerine giden bir arazözün alevlerin içinde kaldı. Alevlerin ortasında kalan ekiple telsiz bağlantısının kesildiği, ekiplerin bölgeye ulaşmaya çalıştığı kaydedildi. Yangının hızla büyümesi nedeniyle tedbir amaçlı çevredeki 15 ev boşaltıldı. Yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı ancak rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediği belirtildi.



KARA EKİPLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ



Alanya Sapadere Kanyonu yakınlarında başlayıp sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Sapadere'nin zirve kısımlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın dağın eteklerine kadar yayıldı. Zirvede yangına müdahale eden kara ekipleri ise şiddetlenen yangından dolayı aşağı çekildi. Kara ekipleri yangının çevreye yayılmasını engellemek amacıyla müdahaleyi sürdürüyor.



YARALANAN 1 İŞÇİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ



Zirvede ise bir arazözün yangın içerisinde kalarak kullanılmaz hale geldiği ve 1 işçinin yaralanarak hastaneye sevk edildiği belirtildi. Arazözün yandığı bölgeye ise 4 ambulans sevk edildi. Yangına iş makineleri de müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları yoğunlukla havadan devam ederken, jandarma ekipleri bölgeye giden yollarda sivillerin geçişine izin vermiyor.



"KAÇIN TALİMATI GELDİ"



Alanya Belediyesi söndürme ekibinde görevli Ali Rıza Uyar, "Bize 2 saat önce yangın ihbarı geldi. Buraya geldik. Yangın son derece büyüdü ve bize 'kaçın' talimatı geldi. Bizim yapacağımız bir şey kalmadı. Yukarıda bir arazöz kalmış. Doğru mu, yanlış mı bilemiyoruz. Sonra biz aşağı tarafa kaçtık ve bize 'bekleyin' talimatı verdiler. Şu an burada hazır olarak bekliyoruz. Tahminen 20 hektar alan yangından etkilendi" dedi.



Bu arada yangın nedeniyle kırsal kesimdeki bir mahalle boşaltıldı.



ANTALYA VALİSİ KARALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sabah saatlerinden itibaren Alanya, Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerini tehdit eden orman yangının devam ettiğini, söndürme çalışmaları için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.



AA muhabirine açıklama yapan Vali Karaloğlu, "Yangın zor bir yangın, kolay bir yangın değil. Birincisi rüzgar çok. İki kızılçam yoğun, bunlar çok kolay yanan ağaç cinsi. Üç, hava çok kurak. Şu anda 4 uçak 6 helikopter 50'ye yakın arazözle müdahale ediliyor. Yoğun bir müdahale söz konusu." diye konuştu.



"20'ye yakın ev ihtiyaten boşaltıldı"



Devletin tüm imkanlarının söndürme çalışmaları için seferber edildiğini vurgulayan Karaloğlu, "Yangın bölgesinde 20'ye yakın ev ihtiyaten boşaltıldı. Şu anda can kaybı yok, yaralanan kimse yok. Ekipler çalışıyor. Orman Genel Müdür Yardımcısı, Orman Söndürme Daire Başkan Yardımcısı ekiplerin başında. İnşallah hava izin verirse kontrol altına almaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kızılçam ormanının çabuk alev aldığını ve bunu söndürmenin kolay olmadığını dile getiren Karaloğlu, şiddetli rüzgar olduğunu ve kolay yangın olmadığını söyledi. Diğer taraftan Gündoğmuş ve Manavgat ilçelerinde de yangın olduğunu belirten Karaloğlu, "Yoğun ormanlık bölge buralar. Tabii mevsimi de geldi, vatandaşlarımızı uyarıyoruz, lütfen herkes dikkat etsin, pikniğe çıkanlar dikkatli olsun. Orman yangınlarıyla ilgili 112'ye ihbarda bulunsunlar." dedi.



"Bizim için önemli olan vatandaşımızın can güvenliği"



Karaloğlu, şu anda yangının etkisi altına aldığı alanının büyüklüğüne ilişkin bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti. Yangının etki alanını ancak söndürme işlemleri tamamlandıktan sonra zarar tespit çalışmaları sürecinde vermenin mümkün olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, "Risk oluşturan 20 ev boşaltıldı. Bizim için önemli olan vatandaşımızın can güvenliğidir. Risk oluşturan ev olursa da boşaltmaya devam edeceğiz." dedi.



ulusal.com.tr