Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, villalara sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 2 villa kül oldu, bir villayı söndürme çalışması sürüyor. Ekiplere turistler de hortumlarla su sıkarak yardımcı oluyor

Antalya'nın Alanya ilçesindeki makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle villalara sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.



Kargıcak Mahallesi'nde yerleşim alanındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, sera, muz bahçesi ve villalara sıçradı.



Havadan ve karadan müdahalede bulunulan yangında 2 villa kül oldu, bir villayı söndürme çalışmaları devam ediyor.



İtfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki okula sıçramaması için çevresine su sıkarak önlem aldı.



Bölgede tatil yapan turistler de hortumlarla su sıkıp kovalarla su taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek oluyor.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki villa, otel ve evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.























