Ünlü oyuncu kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu kanlar içinde hastaneye kaldırıldı
Feci kaza: Ölüler var
Feci kaza: Ölüler var
ABD'de silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırı
Erdoğan'dan kanun onayı
Erdoğan'dan kanun onayı

Antalya Alanya'da villalar bölgesinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, villalara sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında 2 villa kül oldu, bir villayı söndürme çalışması sürüyor. Ekiplere turistler de hortumlarla su sıkarak yardımcı oluyor

Antalya Alanya'da villalar bölgesinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesindeki makilik alanda çıkan, rüzgarın etkisiyle villalara sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kargıcak Mahallesi'nde yerleşim alanındaki makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, sera, muz bahçesi ve villalara sıçradı.

Havadan ve karadan müdahalede bulunulan yangında 2 villa kül oldu, bir villayı söndürme çalışmaları devam ediyor.

İtfaiye ekipleri, alevlerin yakındaki okula sıçramaması için çevresine su sıkarak önlem aldı.

Bölgede tatil yapan turistler de hortumlarla su sıkıp kovalarla su taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki villa, otel ve evlere sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.











Etiketler; #yangın #alanya #antalya
banner863
Önceki Haber
Buse Sarıyağ'ın katili PKK'lı terörist Hakan Kızıl öldürüldü
Sonraki Haber
PKK'nın şifreleri ele geçirildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.