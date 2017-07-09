Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince 41 ayrı suçtan 5 yıldır aranan kişi yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince 41 ayrı suçtan 5 yıldır aranan kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, resmi belgede sahtecilik, sahte kredi kartı kullanmak ve dolandırıcılığında aralarında bulunduğu 41 ayrı suçtan 5 yıldır aranan K.K'nin (37) Konaklı Mahallesi'nde olduğunu belirledi.



Konaklı Mahallesi Kavşağı'nda zanlının bulunduğu otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada üzerinden sahte kimlik bulunan K.K'yı gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.K, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.