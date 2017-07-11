Antalya-Isparta karayolunda kaza yapan otobüsün alev alması sonucu ormanlık alana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Antalya-Isparta karayolunda kaza yapan otobüsü saran alevler, yol kenarındakiormanlık alana da sıçradı.

Özel firmaya ait, 40 yolcu taşıyan otobüs, Antalya-Isparta karayolunun Karaözü mevkisi Kargı tünelleri yakınında tek taraflı kaza yaptı.

Kazanın ardından alev alan araçtaki yolcular tahliye edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle otobüsteki yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen araçta yolculara ait bagajların kül olduğu öğrenildi.

Yangın nedeniyle korku ve panik yaşayan yolcular, başka bir araçla gidecekleri yere gönderildi.



Yangın, ormanlık alana sıçradı

Otobüsü saran alevler, yol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

Alevlere ilk müdahaleyi itfaiye ekipleri yaptı. Bölgeye sevk edilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 yangın söndürme helikopteri ve bir yangın söndürme uçağı ile 4 arazöz de söndürme çalışmalarına katıldı.

Şiddetli rüzgar nedeniyle değişik noktalara yayılan alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Çevre illerden gelen itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ve ekiplerin tedbir amaçlı sabaha kadar olay yerinde bekleyeceği bildirildi.