Antalya'da ATM dolandırıcılığı zanlısı tutuklandı
Antalya'da banka ATM'lerine kopyalama aparatı yerleştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
YURT 12.11.2019, 16:37
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, banka ATM'lerine kart kopyalama aparatı ve kalıplar yerleştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Eşkali belirlenen zanlı E.K, kent merkezinde sahte kimlikle yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada kart kopyalamada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan E.K'nin İstanbul ve Yalova'da "Özel belgede sahtecilik, dolandırıcılık, banka ve kredi kurumları aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
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