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Antalya'da bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kemer ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk tarafından 8 yerinden bıçaklandığı öne sürülen kadın, hastaneye kaldırıldı

Antalya'da bıçaklanan kadın ağır yaralandı

 Antalya'nın Kemer ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki U.H.T'nin Göynük Mahallesi'nde vatandaşa, bir kadını bıçakladığını söylemesi üzerine jandarma ekiplerine haber verildi.
Çocuğun, ekiplere Ahu Ünal Aysal Anadolu Lisesi arkasında bulunan bir evi göstermesinin ardından, ekiplerin yaptığı incelemede kapının açık olduğu ve Ahıska Türkü ile evlenen Emel Yusupova'nın bıçaklandığı belirlendi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Yusupova, Kemer Devlet Hastanesine kaldırıldı. 8 yerinden bıçaklandığı belirlenen kadın, daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
U.H.T'nin ailesi ile Emel Yusupova arasında husumet olduğu iddiasıyla Yusupova'yı bıçakladığı iddia edildi. Şüphelinin, akli dengesinin yerinde olup olmadığını araştırmak için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüleceği öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kemer #jandarma #bıçaklama
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