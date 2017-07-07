Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Tosmur Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Rusya Federasyonu uyruklu Artur Ovsepyan (55), bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.
Çevredekilerin fark ederek sahile çıkardığı Ovsepyan, kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.
Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.
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