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Antalya'da denizde boğulma

Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.

Antalya'da denizde boğulma

 Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren Rus turist boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Tosmur Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Rusya Federasyonu uyruklu Artur Ovsepyan (55), bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.

Çevredekilerin fark ederek sahile çıkardığı Ovsepyan, kaldırıldığı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rus turist #boğulma #alanya
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